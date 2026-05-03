СВО вынудит страну пойти по пути социальной справедливости – Поляков

Сейчас более опасная социальная ситуация, чем перед развалом СССР, однако СВО и патриотический подъём амортизирует гражданские настроения.

Об этом на канале «Николаев расскажет» заявил российский писатель Юрий Поляков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Народ устаёт даже от хорошего однообразия, но у нас ситуация осложнена СВО. Всё-таки проводить параллель нельзя, Афган к тому времени закончился. Но если тогда было ощущение у части населения социальной несправедливости, но такой острой не было, хотя было раздражение против работников торговли, которые создавали искусственный дефицит, как считалось. Но на мой взгляд, нынешнее раздражение от социальной несправедливости на несколько порядков выше. И это очень серьёзная тлеющая проблема. Она купируется каким-то образом, она немного ушла, в связи с тем, что патриотический подъём, характерный для войны, но она никуда не делась. И всё равно распутывать узел, завязанный этими залогами акционными, этим разворовыванием, присваиванием общенациональной собственности, придётся», – сказал Поляков.

«Слава Богу, есть СВО, которая вынудит просто страну это сделать», – отметил ведущий.