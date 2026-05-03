Российская бюрократия не признаёт Украину государством-террористом, чтобы оставить себе лазейки для торговли.

Об этом в эфире «Царьграда» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Почему не признают? Если честно. Даже не потому что – «как же мы будем вести с ними переговоры, с террористами?». Признанный террористом Буданов возглавляет делегацию, которая участвует в переговорах…

Объяснение намного более прозаичное. С террористами нельзя торговать официально.

И когда у вас нефть идёт по «Дружбе», и когда вы там пытаетесь запустить торговлю газом, вплоть до аммиака, как когда-то пытались через Одессу пустить, то какая торговля? Какая «Дружба», какая нефть? Не имеете права. И это один из главных мотивов», – сказал Пинчук.