«Высокое правосознание» – полковник Пинчук объяснил, почему Украина до сих пор не признана террористическим государством
Российская бюрократия не признаёт Украину государством-террористом, чтобы оставить себе лазейки для торговли.
Об этом в эфире «Царьграда» заявил экс-руководитель МГБ ДНР, командир добровольческого отряда БАРС-13 полковник Андрей Пинчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Почему не признают? Если честно. Даже не потому что – «как же мы будем вести с ними переговоры, с террористами?». Признанный террористом Буданов возглавляет делегацию, которая участвует в переговорах…
Объяснение намного более прозаичное. С террористами нельзя торговать официально.
И когда у вас нефть идёт по «Дружбе», и когда вы там пытаетесь запустить торговлю газом, вплоть до аммиака, как когда-то пытались через Одессу пустить, то какая торговля? Какая «Дружба», какая нефть? Не имеете права. И это один из главных мотивов», – сказал Пинчук.
«Вы хотите сказать, что у российской бюрократии такое высокое правосознание?», – уточнил его собеседник, депутат Госдумы Михаил Делягин.
«У российской бюрократии такое высокое чувство самосохранения. Они понимают, что завтра кто-то придёт и предъявит. Вот, лучше не создавать для этого предпосылок. Вот, какое у российской бюрократии правосознание», – ответил полковник.
Читайте также: «Нам не о чем говорить с Лавровым» – Буданов исключил любые контакты Украины с главой МИД РФ.
English version :: Читать на английском «Высокое правосознание» – полковник Пинчук объяснил, почему Украина до сих пор не признана террористическим государством
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: