В 2026 году Украина потратит часть выделенной Западом помощи на создание 15 тысяч наземных дронов.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский дал приказ в этом году произвести 50 тысяч наземных дронов. Это очень много. Если минимальная цена у них 15 тысяч, то это получается 750 миллионов долларов.

Они сейчас 90 миллиардов евро получили. Так почему нет, собственно говоря? Вполне может это все и получиться.

А что такое 50 тысяч дронов? Во-первых, они доставляют на фронт боеприпасы, воду, еду, вывозят раненых, минируют поле боя. Не с такой эффективностью, их можно использовать в качестве боевых машин. А операторы сидят за 50 километров от этого дрона. То есть, в полном комфорте.

Одна из бригад украинских, Третья штурмовая (бывший «Азов», террористы, запрещены в РФ, – ред.), уже объявила, что собирается в ближайшее время 30% бойцов заместить дронами», – сказал Ширяев.