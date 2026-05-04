Экс-советника Меркель возмутили украинские беженцы призывного возраста

Анатолий Лапин.  
04.05.2026 15:14
  (Мск) , Берлин
В Германии проживают не менее 300 тысяч украинских беженцев, многие из которых призывного возраста. В такой ситуации призывы некоторых немецких политиков к отправке войск бундесвера на Украину выглядят абсурдными.

Об этом в эфире телеканала ServusTV заявил бригадный генерал бундесвера в отставке, экс-советник канцлера ФРГ Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас около 300 тысяч украинцев. Беженцы здесь, годные к военной службе, которые фактически отказываются от военной службы по соображениям совести. И мы одновременно обсуждаем возможность отправки туда наших солдат. Это просто ненормально.

И я думаю, что такими формулировками, такими призывами вы подрываете мотивацию в Германии. Это побочные эффекты, которые опасны для нашей страны. Потому что война, я бы сказал, если обдумываю этот сценарий, даже то, что описывает военная стратегия и оперативный план Германии, даже если это произойдёт, в конечном итоге от нашей страны мало что останется», – заявил Вад.

Ранее немецкий журналист Грегор Шпицен заявил, что несмотря на милитаризацию общества, немцы категорически не хотят идти служить в армии.

