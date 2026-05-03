В России до сих пор нет производства оптоволокна нужных параметров для соответствующих беспилотников.

Об этом на канале PZTV заявил депутат Госдумы, руководитель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Все воспользовались – отличный полигон, офигенный, для испытания новых видов сил, новых видов тактики. Это просто колоссальный большой полигон, которым весь мир с огромным нечеловеческим удовольствием, в том числе страны, которые как бы не играют, я имею в виду и Китай, воспользовался, чтобы протестировать все свои наработки в области военно-промышленного комплекса», – сказал Бородай.