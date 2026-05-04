Западные политики сознательно разжигают в своих странах истерию вокруг «русской угрозы».

Об этом на канале «Westend Verlag» заявила немецкий публицист, профессор журналистики Габриеле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается других стран, которые якобы должны ожидать нападения России, то есть Польши, стран Балтии или даже Германии – все они являются членами НАТО. Для России было бы самоубийством связываться с НАТО.

Ты можешь обвинять Путина в чем угодно, но только не в недостатке ума и стратегического мышления. Разрабатывать сценарий, как русские окажутся в Берлине, или присоединят Польшу и страны Балтии – это нонсенс.

Но в СМИ это звучит как «вооружайтесь до прихода русских».

«Русские идут» – это, наверное, наш новый старый боевой клич. Уже не кажется очевидным, что это утверждение опровергает логический разрыв в рассуждениях: что» Россия слаба и больна, и становится все слабее из-за санкций». А, с другой стороны, населению преподносятся эти якобы российские завоевательные планы», – сказала Кроне-Шмальц.