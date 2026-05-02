Британский эксперт о Туапсе: Русские в очередной раз позволили себя обмануть Соединенным Штатам

Максим Столяров.  
02.05.2026 21:00
  (Мск) , Москва
ПВО  в Туапсе не было достаточно усилено, поскольку руководство России рассчитывало, что Украина не будет атаковать терминалы, работающие в интересах бизнеса с участием американцев.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Туапсе не был особенно хорошо защищен, потому что, как мне кажется, здесь были замешаны американские интересы. Я должен пояснить, НПЗ и порт в Туапсе полностью принадлежат Роснефти. Но Роснефть до украинского кризиса имела очень тесные связи с американской нефтяной промышленностью.

Поэтому завод использовался для экспорта нефти из Центральной Азии, то есть, в основном из Азербайджана и Казахстана.

Большая часть нефти, которая проходила через Туапсе, была маркирована как американская, хотя она поступала из этих стран. И, я думаю, что американцы были в этом заинтересованы.

Поэтому система ПВО в Туапсе была не особо сильной – русские не ожидали, что по заводу будут наносить удары», – сказал Меркурис.

«Это указывает на то, что Путин в очередной раз позволил себя обмануть Соединенным Штатам или Западу. Потому что он думает, что раз этот НПЗ связан с Западом, то его не тронут, США не будут предоставлять данные для наведения на цель.

Я думаю, русские не до конца понимают, что в нынешней администрации Вашингтона и среди американской политической элиты, да и среди американского народа в целом есть люди, которые хотят полностью прекратить экспорт энергоносителей всеми странами. Потому что тогда США останутся в игре в одни. То есть нефть из Казахстана, Азербайджана.

В конечном счете, они конкурируют на мировых рынках с нефтью, добываемой в США. Поэтому они хотят прекратить экспорт нефти отовсюду. Отовсюду. И это мнение в США очень влиятельное», – подытожил эксперт.

