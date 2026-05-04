Зеленский в Ереване о 9 мая: Наши дроны могут жужжать над Красной площадью
Россия отменила проход техники на Параде Победы 9-го мая из-за того, что Украина может ударить по ней дронами. Киев рассматривает это как первый сигнал принуждения Кремля к переговорам о завершении СВО на выгодных бандеровцам условиях.
Об этом, выступая на Европейском саммите в Армении, заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Война продолжается между Украиной и Россией так же напряжённо, так же тяжело, как и раньше. И этим летом будет то самое время, тот самый момент, когда Путин решит, что делать дальше: продолжать войну или прийти к дипломатии. Мы его будем толкать к дипломатии.
Объявили, что будет без прохода техники парад 9 мая в Москве. Если это произойдёт, это будет первый раз за много-много лет, что они не смогут себе позволить выкатить технику и то, что наши дроны могут жужжать над Красной площадью.
Это показывает нашу силу, мы должны продолжать давить санкциями на них. И я благодарю вас за двадцатый пакет», – заявил Зеленский.
