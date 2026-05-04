Военкор показала ситуацию в Туапсе после атак ВСУ

Военкор Марьяна Наумова опубликовала ролики из Туапсе, где за последнее время дроны ВСУ уже 4 раза поджигали резервуары с топливом, что привело к экологическому бедствию передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Наумовой, сейчас пожар на НПЗ потушен, в городе практически не осталось следов нефтепродуктов и запаха горения:

«Многие переживали за то, что нефтепродукты окажутся глубоко в грунте, и очистить это будет невозможно. Но, как мне сказали эксперты, именно то, что вылилось в реку и перетекло в море – это какие-то лёгкие фракции, и они оседают на поверхности. Как раз морем прибило, волонтёры собрали», – сказала военкор.

Однако она признала, что есть много «фото-видео животных в этом мазуте, птиц, дельфинов, есть и погибшие».

«Да, дельфинов сложнее отлавливать. Как я понимаю, практически невозможно, особенно обычным людям, а на берегу уже, если на берегу дельфины, то это пострадавшие дельфины».

Военкор также посетила приют для домашних животных, которых отлавливают и отмывают волонтеры: