Военкор показала ситуацию в Туапсе после атак ВСУ

Анатолий Лапин.  
04.05.2026 12:57
  (Мск) , Туапсе
Военкор Марьяна Наумова опубликовала ролики из Туапсе, где за последнее время дроны ВСУ уже 4 раза поджигали резервуары с топливом, что привело к экологическому бедствию передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Наумовой, сейчас пожар на НПЗ потушен, в городе практически не осталось следов нефтепродуктов и запаха горения:

«Многие переживали за то, что нефтепродукты окажутся глубоко в грунте, и очистить это будет невозможно. Но, как мне сказали эксперты, именно то, что вылилось в реку и перетекло в море – это какие-то лёгкие фракции, и они оседают на поверхности. Как раз морем прибило, волонтёры собрали», – сказала военкор.

Однако она признала, что есть много «фото-видео животных в этом мазуте, птиц, дельфинов, есть и погибшие».

«Да, дельфинов сложнее отлавливать. Как я понимаю, практически невозможно, особенно обычным людям, а на берегу уже, если на берегу дельфины, то это пострадавшие дельфины».

Военкор также посетила приют для домашних животных, которых отлавливают и отмывают волонтеры:

«Сейчас здесь находится около 70 животных. Это взрослые собаки, щенки, кошки и даже есть черепаха, которая была сильно испачкана в мазуте. Здесь работает большое количество волонтёров, около 40 человек, все носят спецзащиту, костюмы при отмывке животных используют и респираторы, и перчатки – в общем, всё необходимое, чтобы обезопасить себя и не навредить животным…

Животные очень напуганы, прячутся, пугаются, не хотят контактировать с людьми, но как раз они находятся в зоне поражения, в районе НПЗ… После этих мазутных дождей они все испачканные в мазуте, и им нужна помощь, потому что они себя продолжают вылизывать, всё это попадает внутрь».

