«Санкции наносят нам больший ущерб, чем России» – немецкий профессор

Максим Столяров.  
04.05.2026 20:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 233
 
Германия, Дзен, Россия, Санкции


Пытаясь изолировать Россию, Евросоюз лишился экономики, но не достиг успеха.

Об этом на канале «Westend Verlag» заявила немецкий публицист, профессор журналистики Габриеле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пытаясь изолировать Россию, Евросоюз лишился экономики, но не достиг успеха. Об этом на канале...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы имеем дело с войной на истощение на Украине, которую Россия, вне всякого сомнения, будет продолжать дальше, – при условии, что НАТО не станет прямой стороной войны.

Это реальность, что Россия далеко не изолирована на международном уровне. Даже если нам хочется в это верить. Это реальность, что после этой войны не будет победителя, а будут только проигравшие в разных ее проявлениях.

И. наконец, реальность такова, что санкции нанесли нашей стране гораздо больший ущерб, чем России. По всем упомянутым пунктам», – сказала Кроне-Шмальц.

«Россия никогда не была изолированной. Ясно, что Германия и ЕС, даже США прилагают все усилия, чтобы навредить России санкциями. Но это наносит нам гораздо больший ущерб, чем России, потому что мы забываем об остальном мире.

Есть страны БРИКС, которые некоторое время назад встречались даже в России, в Казани, и чьи экономические показатели сейчас превзошли показатели стран G7.

Представь себе это – Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и Россия. Индонезия сейчас тоже в этом участвует, тоже не такая уж маленькая. Еще около 20 государств подали заявку на прием, в том числе Турция, член НАТО.

Так что утверждение о том, что Россия находится в международной изоляции, можно выдвинуть только с очень узким евроцентристским взглядом. Это не имеет ничего общего с реальностью», – добавил она.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Санкции наносят нам больший ущерб, чем России» – немецкий профессор

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить