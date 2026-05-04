«Санкции наносят нам больший ущерб, чем России» – немецкий профессор
Пытаясь изолировать Россию, Евросоюз лишился экономики, но не достиг успеха.
Об этом на канале «Westend Verlag» заявила немецкий публицист, профессор журналистики Габриеле Кроне-Шмальц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Мы имеем дело с войной на истощение на Украине, которую Россия, вне всякого сомнения, будет продолжать дальше, – при условии, что НАТО не станет прямой стороной войны.
Это реальность, что Россия далеко не изолирована на международном уровне. Даже если нам хочется в это верить. Это реальность, что после этой войны не будет победителя, а будут только проигравшие в разных ее проявлениях.
И. наконец, реальность такова, что санкции нанесли нашей стране гораздо больший ущерб, чем России. По всем упомянутым пунктам», – сказала Кроне-Шмальц.
«Россия никогда не была изолированной. Ясно, что Германия и ЕС, даже США прилагают все усилия, чтобы навредить России санкциями. Но это наносит нам гораздо больший ущерб, чем России, потому что мы забываем об остальном мире.
Есть страны БРИКС, которые некоторое время назад встречались даже в России, в Казани, и чьи экономические показатели сейчас превзошли показатели стран G7.
Представь себе это – Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка и Россия. Индонезия сейчас тоже в этом участвует, тоже не такая уж маленькая. Еще около 20 государств подали заявку на прием, в том числе Турция, член НАТО.
Так что утверждение о том, что Россия находится в международной изоляции, можно выдвинуть только с очень узким евроцентристским взглядом. Это не имеет ничего общего с реальностью», – добавил она.
English version :: Читать на английском «Санкции наносят нам больший ущерб, чем России» – немецкий профессор
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: