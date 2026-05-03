Бортник: Европа нам в лицо выдала неприятную правду
ЕС, почувствовав, что Украина тотально зависит от европейских денег, начал публично озвучивать очень неприятные вещи для Киева.
Об этом в эфире канала Украинского института политики заявил его руководитель Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Укро-эксперт говорит, что украинские посольства в европейских странах получили указание отстаивать позицию – «никакого получленства или ассоциированного членства».
«Понятно, что президент Украины хочет больше выторговать в этой ситуации с Европы. А Европа чувствует, что Украина зависит сейчас только от Европы, начинает диктовать условия и говорить публично неприятные вещи.
Неожиданно на этой неделе Мерц заявил о том, что Украине может потребоваться признание территориальных потерь для вступления в Европейский союз. Фактически лидер самой большой мощной страны Европы говорит, ставит под сомнение или говорит о возможности отхода от принципа территориальной целостности, который раньше был для Украины… который раньше был абсолютным табу в европейском диалоге», – обращает внимание укро-политолог.
Бортник удивляется, почему такие слова не звучали в 2014 году, когда Украина лишилась Крыма. Кроме того, Мерц заявил, что никакого вступления Украины в ЕС в 2027 году, как этого хочет Зеленский, не будет.
«Вот такая вот жесткая и циничная правда. И звучит она публично. Ее сказали за кулисами сначала в Украине, а теперь она звучит публично, чтобы ее услышало общество – и не питало каких-то иллюзий и понимало логику принятия европейских решений», – резюмирует Бортник.
English version :: Читать на английском Бортник: Европа нам в лицо выдала неприятную правду
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: