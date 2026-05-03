В Киеве отчаялись: США сводят на нет санкционные усилия Украины и ЕС

Игорь Шкапа.  
03.05.2026 18:50
  (Мск) , Киев
Украина и Евросоюз без помощи Соединенных Штатов не в состоянии эффективно работать против России санкционным инструментом.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила старшая исследовательница Независимой антикоррупционной комиссии Виктория Вишневская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Чтобы полноценно засанкционировать Россию – у нас уйдет 10 лет, мы это понимаем. Впрочем, есть нюанс. Он, собственно, заключается в экспертном контроле Соединенных Штатов», – сказала эксперт.

По ее словам, у США полное «отсутствие решительности хоть как-то взаимодействовать с темой Украины в этом контексте».

«Несмотря на это, основной орган, занимающийся наполнением этого [санкционного] списка, все еще обновляется. Последняя, ​​правда, хорошая новость. Плохая новость состоит в том, что последнее обновление было в сентябре 25-го года, но это не значит, что оно будет финальным.

Более того, собственно в том обновлении туда зашло более 250 российских и белорусских компаний. Поэтому в итоге я бы хотела дойти до того, что может казаться, что при отсутствии важнейшего актора, важнейшего санкционного движителя, которым объективно являются Соединенные Штаты, может казаться, что все настолько безнадежно», – заключила Вишневская.

