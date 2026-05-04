«Самая сильная армия Европы» уже дважды не помогла Германии победить Россию, – генерал Бундесвера

Германии не стоит тешить себя иллюзиями, что она сможет нанести военное поражение России.

Об этом в эфире телеканала ServusTV заявил бригадный генерал бундесвера в отставке, экс-советник канцлера ФРГ Эрих Вад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Генерал отметил, что поставки вооружений Украине во многом опустошили немецкие военные склады.

Он скептически относится к планам вооруженного противостояния с РФ.

«Когда говорят такое заявление, что это самая сильная конвенциональная сила в Европе, я, как историк, вспоминаю, что у нас была такая сила до Первой мировой войны, такая у нас была до Второй мировой войны… И когда в нашей стране слышат политиков, которые хотят проникнуть вглубь России с помощью систем вооружений, то это означает, что вы стоите на пути эскалации, и, если у вас нет для этого военных средств, вы должны быть осторожны….

Конечно, ты должен сделать Бундесвер боеспособным, на данный момент это не так. И, конечно, для этого нужны деньги, и тебе нужно подумать, как с этим справиться. Но я думаю, что просто нужно найти более срединные меры. Мне не нравится, когда канцлер, когда политики из его собственной партии выступают с эскалационными высказываниями в адрес России…

Загляни в историю. Последняя война была 80 лет назад, у нас уже была большая война с Россией, с Советским Союзом в то время, мы должны просто смотреть на нашу политику с точки зрения России. Мы должны позиционировать себя политически иначе. Так дальше не пойдёт. Это чистая эскалация, из которой, в конце концов, не может выйти ничего, кроме перемирия», – заявил Вад.