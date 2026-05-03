Скандальной украинской компании Fire Point, которая производит ракеты и дроны и к которой имеет отношение друг диктатора Зеленского Тимур Миндич, бежавший в Израиль после громкого коррупционного скандала, – нужно дать возможность работать и дальше.

Об этом в эфире видеоблога ProUA заявила экс-участница карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Айдара», руководитель Центра аэроразведки Мария Берлинская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что недавно появились новые фрагменты записей Миндича, на которых речь идет о некой Маше, которая получала деньги от Миндича. Экс-прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Михаил Броневицкий, опубликовавший расшифровку записи, сообщил, что речь идет как раз о Берлинской.

Эфир был явно заказным, практически полностью посвященный оправданиям Берлинской – мол, я не такая, денег ни от кого не беру, работаю на благо Украины, это все происки русских, решивших мне отомстить, и так далее.

В конце концов она выступила в защиту Fire Point, аргументируя ее «важностью для страны».

«Я предостерегаю нас о того, чтобы мы сейчас не выстрелили себе в ногу. Это одно из немногих предприятий, работающих на уничтожение русских в глубоком тылу. Уже звучат заявления давайте национализировать, вернем все государству и так далее», – вещала Берлинская.

Понимая, как в обществе относятся к мародерам от власти, она заметила, что если были злоупотребления, то их нужно расследовать, а виновных наказать.

«Но при этом мы не можем позволить себе уничтожить компанию, которая уничтожает Россию, их НПЗ на миллиарды долларов, дает возможность останавливать российский экспорт, а при желании даже даст возможность остановить российские танкеры в том же Балтийском море, сделать морскую блокаду. Эта компания выходит на свою баллистику, работает над создание паневропейского глобального щита», – заявила нацистска.

Заметим, что с похожим заявлением выступил и пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, по словам которого, борьба с коррупцией приведет к смерти Украины.