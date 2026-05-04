Львовский профессор: Совместно с Западом надо давить ещё «2-3 поколения» на Россию
Даже если предположить, что в России поменяется власть, это не сулит Украине позитивных новостей.
Об это в интервью антироссийкому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил львовский историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
У галичанина поинтересовались, возможен ли между Россией и Украиной «справедливый мир».
«Думаю, что нет. Справедливый мир возможен будет только при полном поражении России. Как бы мне этого ни хотелось, не вижу перспективы этого полного поражения. Если, допустим, исчезнет Путин, или будет коллапс российского режима, не думаю, что те, кто придут на замену, откажутся от Крыма. А это уже есть элемент войны. Я не говорю уже о Донбассе», – сказал собеседник издания.
По его словам, кроме поражения, возможно «радикальное давление Запада», чтобы принудить Россию пойти «на необратимые политические условия, которые делают невозможным приход такого, как Сталин, Путин или Ленин».
«Но мы понимаем, что это происходит не сразу, а это может произойти через 2-3 поколения. И тогда уже наверняка можно говорить о мире. Также отдельно я не говорю о репарациях, о наказании виновных. Это все откладывается на более долгую цель, что не означает, что мы не должны этого добивать. Но, к сожалению, чтобы говорить о каком-то стабильном справедливом мире – сейчас не вижу на это оснований», – заявил Грицак.
