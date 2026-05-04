Минобороны России: Предупреждаем население Киева и посольства о необходимости своевременно покинуть город
Россия в одностороннем порядке заявила о перемирии 8 и 9 мая. Однако, если Киев его сорвет и попытается помешать проведению парада в Москве, будет нанесен массированный ракетный удар по центру украинской столицы.
Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«8–9 мая 2026 г. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне.
Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру.
Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая.
Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81- годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева.
Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась.
Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», – говорится в сообщении МО РФ.
Отметим, что не только диктатор Зеленский сегодня глумился по поводу идеи перемирия на 9 мая. В Копенгагене выступал спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, которого, к слову, президент Владимир Путин в свое время называл более легитимной фигурой по сравнению с утратившим полномочия Зеленским.
«Путин, обещавший всем за три дня провести парад в Киеве, сегодня уже просит Киев дать ему возможность провести парад в Москве. Это лучше всего показывает, что сила останавливает агрессора. А слабость и колебания лишь поощряют его к новым преступлениям.
Поэтому Европа должна быть единой, решительной и способной быстро принимать решения. Должны раз и навсегда избавиться от российской экономической и энергетической зависимости, усиливать санкции, останавливать теневой флот, поддерживать украинское войско, защищать украинское небо и обеспечивать справедливое наказание агрессора», – сказал Стефанчук.
