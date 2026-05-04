В Ивангороде – населенном пункте Ленинградской области на самой границе с Эстонией, установили три больших экрана для трансляции парада Победы 9 мая.

Экраны расположены так, что их смогут увидеть жители Нарвы (87% населения – русские), оказавшиеся после распада Советского Союза в составе НАТОвской Эстонии, сообщает канал Two Majors.

Два города разделяет река Нарва.

В 2022 году, когда премьером Эстонии была печально известная Кая Каллас, в Нарве показательно снесли советский памятник танку Т-34 вопреки позиции мэрии.

Соотечественники в Нарве ежегодно приходят 9 мая на набережную, чтобы смотреть трансляцию парада с Красной площади в Москве.