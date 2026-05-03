«Просто бизнес»: Западные союзники Украины нисколько не смущаясь помогают России делать ракеты

Российский ВПК продолжает использовать западные комплектующие, несмотря на режим санкций.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил начальник отдела санкционной политики МИД Украины Тарас Боецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во время выступления одного из спикеров, заявившего, что в российской военной продукции практически не используются теперь западные комплектующие, Боецкий выражал своим видом несогласие, на что обратила внимание модератор пресс-конференции.

«Заметили мою реакцию. На самом деле – да. Это одна из болевых точек. И, к большому сожалению, наверное, наше разведсообщество может лучше подтвердить это, следственные органы, что каждый раз, как прилетает какая-то новинка, мы, к большому сожалению, видим там компоненты происхождения из государств-партнеров санкционной коалиции», – жалуется мидовский чиновник.

По его словам, речь идет о товарах двойного назначения.