Полковник ВСУ: За 400 лет мы множество раз побеждали Россию

Игорь Шкапа.  
04.05.2026 21:53
  (Мск) , Киев
Д.Б., Дзен, Украина


Украине следует готовиться уже к следующей войне с Россией.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенной в РФ неонацистской группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил экс-замкомандуюшего ССО ВСУ полковник Дмитрий Кащенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире затронули тему опыта израильской армии, где, в отличие от Украины, проводятся постоянные ротации личного состава.

«Да, нам бы стоило взять израильскую модель себе на вооружение в большинстве моментов. То есть служить все обязаны, имеем, грубо говоря, всю страну, которая готова к ведению боевых действий. Почему? Потому что, ну даже давайте условно представим, что завтра мы победили Россию. Сколько у нас было этих побед за последние, скажем, 400 лет? Множество. И все равно они потом через 50, 100 лет, снова к нам приходят.

Даже если условно мы себе сфантазируем, что завтра будет победа, и даже на наших условиях, то я не даю гарантию, что через 50 или 70 лет Россия снова не вернется, чтобы забрать часть Украины или всю Украину. Поэтому израильская модель для нас, пожалуй, на сегодняшний день была бы самая классная, самая приемлемая», – разглагольствовал Кащенко.

