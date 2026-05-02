Бортник: «Военные возможности Украины растут – РФ не решается бомбить заводы в Европе»
У России практически не осталось целей на Украине в виде военных заводов – практически все для нужд ВСУ сейчас производится в Европе.
Об этом в эфире канала Украинского института политики заявил его руководитель Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сила России, которая раньше состояла в том, что Россия имеет собственную экономическую базу и собственную энергетическую базу, в условиях роста украинских военных возможностей превращается в российскую слабость. Потому что все эти объекты известны, и Украина бомбит известные объекты в ситуации, когда Россия уже разбомбила практически все, что могла разбомбить на территории Украины. А то, что продолжает украинское работать, оно работает уже в недоступных для России местах. Вот такое, вот такая вот гримаса войны. Вот такой вот интересный в войне поворот», – сказал Бортник.
По его словам, военные возможности Украины, скорее всего, будут возрастать. Он напомнил, что на выставке в Жешуве были продемонстрированы макеты новых баллистических украинских ракет FP9, которые, по заявлению разработчиков, будет иметь дальность поражения до более 800 киломтеров и смогут достичь Москвы.
«Сотрудничая с западными партнерами, Украина подошла очень близко к созданию своих или локализации баллистических ракет, которые еще более осложнят оборону для России любых статических объектов, будь то военно-промышленного комплекса, энергетического, логистики или даже таких символических символических объектов, как, например, столица Москва.
Тем более что Украина и партнёры на этой неделе объединились в коалицию по вопросам оборонного обеспечения. И Украина все больше и больше производит и консолидирует свои производства со своими союзниками, бомбить которых, конечно, Россия пока не решается», – заявил укро-политолог.
