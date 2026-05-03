«Обречена страдать»: вступление Украины в ЕС всегда было ложью – британский аналитик

Максим Столяров.  
03.05.2026 17:18
  (Мск) , Москва
Запад выдумал историю со вступлением Украины в ЕС только ради того, чтобы начать антироссийскую войну.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ЕС было снято множество фильмов о сверкающей жизни, которая была бы у украинцев, если бы Украина действительно вступила в ЕС. Ну, я думаю, что сейчас всё становится ясно, поскольку Украина требует вступления в ЕС.

Но государства-члены выступают против членства Украины в ЕС. И я думаю, что сейчас становится невозможным отрицать, что обещание о членстве в ЕС, которое было распространено на Украину еще в 2000-х годах, и особенно в 2013, это никогда не было искренним намерением.

Это всегда было приманкой, чтобы создать проблемы между Украиной и Россией. И в основном это было направлено на то, чтобы разрушить отношения между Украиной и Россией», – отметил Меркурис.

«Другими словами, приоритетом для ЕС является не вступление Украины в Европейский Союз, а продолжение войны с Россией, чтобы помешать украинцам договориться с русскими.

Перспектива вступления в ЕС – это обман украинского народа. И некоторые украинцы, возможно, уже начинают задаваться вопросом, а ради чего все это было? Ради чего был весь этот кошмар, через который прошла Украина за последние 10 с лишним лет? Ведь если она не станет членом ЕС в ближайшее время, то не станет им никогда», – подытожил он.

