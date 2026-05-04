План Зеленского – Россия не сможет занять даже остатки Донбасса, вся оставшаяся Украина уходит под «зонтик» Запада

Игорь Шкапа.  
04.05.2026 12:44
  (Мск) , Киев
Киевский режим делает ставку на истощение России, чтобы Москва согласилась за заморозку боевых действий, не достигнув ни одной из первоначальных целей СВО – даже освобождения Донбасса.

Об этом пишет РБК-Украины, ссылаясь на свои источники в близком окружении Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из собеседников говорит, что генеральная стратегия Украины остается прежней – «продержаться дольше, чем противник». В итоге на Банковой надеются, что измотанная боями и экономическими пробелами Россия, не сумев полностью взять под свой контроль Донбасс, согласится «на завершение войны по линии соприкосновения (без юридического признания Украиной захваченных территорий)».

«Такой компромисс вместе с возможным вступлением Украины в ЕС может быть воспринят нашим обществом. И дальше может позволить Зеленскому идти на выборы», – считают в окружении диктатора.

