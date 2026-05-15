Зе-пропаганда давно переплюнула примитивного Геббельса – публицист

Максим Столяров.  
15.05.2026 21:56
  (Мск) , Москва
Постмайданная пропаганда на Украине превратилась в конвейер по выдумыванию фейковых новостей.

Об этом на свойм канале заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень украинской необандеровской пропаганды, он ни с чем не сопоставим. Если раньше шутили, что это как Геббельсовская пропаганда, они уже давно переплюнули Геббельса.

Потому что это непрерывное выдумывание каких-нибудь новостей, из серии того, что наши танки уже под Москвой, типа Путин бежал, Россия развалилась. И вот этим людей кормят на протяжении уже больше 10 лет.

Это люди с тяжело больными мозгами. Когда их освобождают, то приходится проводить долгую психологическую реабилитацию», – сказал Холмогоров.

«И вот эта ненависть необандеровцев к России и этот запрос Запада на то, чтобы Россию ослабить, чтобы Россию разгромить, чтобы Россия никогда больше не стала чем-то значимым в геополитическом смысле, он и сформировал вот этот вот проект анти-Россия.

Нормальное существование нашей страны и существования этой анти-России, они просто несовместимы между собой. Поэтому и началась СВО – потому что это действительно реальная угроза России», – добавил он.

Напомним, Владимир Зеленский требовал от своих пиарщиков «пропаганды в духе Геббельса» даже тогда, когда его ложь была всем очевидной.

