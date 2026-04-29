«Зеленский будет президентом пока жив» – Луценко

Игорь Шкапа.  
29.04.2026 16:47
  Киев
Европа пытается выиграть время, затягивая войну на Украине.

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, воевавший с Россией, но в итоге списавшийся из ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа пытается выиграть время, затягивая войну на Украине. Об этом в эфире канала «Прямой»...

«Европейцы тянут до истечения срока Трампа. Это три года. И именно на столько они дают Украине денег, чтобы она продолжила эту войну», – сказал Луценко.

Он говорит, что в этой ситуации Владимир Зеленский осознал, что Европа будет закрывать глаза на его коррупцию, ложь, кумовство, антидемократичность, отсутствие свободы слова и так далее.

«И он понял, что ему на это дают деньги, пока он президент. И тогда он сказал, что мне это все безразлично, никакого мира уже не нужно. Как только началась иранская война, что сказал Зеленский буквально через несколько дней? Я не допускаю выборов президента Украины не то что во время войны, а даже во время прекращения огня. Только после установления устойчивого мира. И то спустя время», – обратил внимание экс-генпрокурор.

По его словам, правовых механизмов выйти из этой ситуации нет:

«Он просто объявил: «Я буду вашим президентом столько, сколько нужно». Когда его спрашивают «какой твой план окончания войны?», он не слышит этих голосов. После окончания семилетнего срока он не собирается ни отчитываться обществу, ни выступать в парламенте с объяснением своей стратегии. Вопрос, как закончить войну, у него не стоит, потому что у него на самом деле стоит вопрос, как продолжить свое президентство».

