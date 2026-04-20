Зеленский идёт на диверсии, чтобы не дать Трампу снять санкции с Белоруссии – Бортник

Украина проводит диверсионные операции на границе с Белруссией.

Об этом в эфире канала киевского Института политики заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая напомнила, что украинский диктатор Владимир Зеленский обвинил Белоруссию в строительстве новых дорог, которые якобы планируется использовать для нападения на Украину.

Бортник же, ссылаясь на украинских военных, говорит, что у Белоруссии нет возможности атаковать Украину, поскольку вооруженные силы РБ не обладают достаточным для этого потенциалом, а у России нет дополнительных резервов для переброски в Белоруссию.

«Есть ощущение того, что время от времени стороны проводят определённые диверсионного характера акты в отношении друг друга через границу. Я не хочу входить в детали. Когда-то, может быть, пригласим того военного или какого-то представителя спецслужбы, который будет говорить о них. Поэтому, да, инфраструктура военная обустраивается с обеих сторон от линии границы, но это нельзя считать прямой подготовкой к войне», – сказал укро-эксперт.

По его словам, заявления Зеленского преследуют иную цель.

«Сейчас Беларусь пытаются выстроить в качестве одного из ключевых переговорщиков между Москвой и Вашингтоном, в качестве также потенциальной офшорной зоны для торговли между Западом и Россией, если с России не удастся снять все санкции.

А давление и заявление украинской стороны ещё раз подчеркивают, что Беларусь участник войны, что она не независимая страна, не нейтральная, что она готовится к новой войне.

И поэтому никаких послаблений санкций в отношении Беларуси, никакого рассмотрения Беларуси в качестве медиатора или посредника международной торговли – не может быть. Элемент давления на Лукашенко», – заключил Бортник.