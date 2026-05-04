Зеленский опубликовал ответ Москве с издевкой
Киевский диктатор Зеленский, пользующийся необъяснимой неприкосновенностью на пятом году убийств российских граждан ВСУ, опубликовал заявление, суть которого сводится к тому, что, если Кремль хочет спокойного проведения парада в Москве на 9 мая, российская армия должна прекратить наступательные действия уже в ночь с 5 на 6 мая. То есть, на два дня раньше, чем предлагало руководство РФ.
Выступление Зеленского сопровождается издевательским намеком, что отмечать День Победы русские теперь смогут, только задобрив бандеровский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«На сегодня, не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.
Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины.
Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента.
Настало время российским рулевым делать реальные шаги для завершения их войны, раз уж российское Министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», – написал Зеленский.
