Зеленский опубликовал ответ Москве с издевкой

Михаил Рябов.  
04.05.2026 22:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 571
 
Дзен


Киевский диктатор Зеленский, пользующийся необъяснимой неприкосновенностью на пятом году убийств российских граждан ВСУ, опубликовал заявление, суть которого сводится к тому, что, если Кремль хочет спокойного проведения парада в Москве на 9 мая, российская армия должна прекратить наступательные действия уже в ночь с 5 на 6 мая. То есть, на два дня раньше, чем предлагало руководство РФ.

Выступление Зеленского сопровождается издевательским намеком, что отмечать День Победы русские теперь смогут, только задобрив бандеровский режим, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский диктатор Зеленский, пользующийся необъяснимой неприкосновенностью на пятом году убийств российских граждан ВСУ, опубликовал...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«На сегодня, не было ни одного официального обращения к Украине относительно модальности прекращения боевых действий, о котором заявляется в российских социальных сетях.

Мы считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. За время, которое есть до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины.

Будем действовать зеркально, начиная с указанного момента.

Настало время российским рулевым делать реальные шаги для завершения их войны, раз уж российское Министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины», – написал Зеленский.

English version :: Читать на английском Зеленский опубликовал ответ Москве с издевкой

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить