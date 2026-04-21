Зеленский предлагает Турции создать антироссийский военный блок

Анатолий Лапин.  
21.04.2026 11:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 359
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Турция


Диктатор Зеленский второй раз за последнее время подстрекает Турцию присоединиться к открытому военному противостоянию с Россией.

Этот тезис он уже озвучивал несколько дней назад в интервью западным СМИ, и турецкая пресса его широко цитировала, правда, избегая оценок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Союз, который может быть гораздо сильнее, честно, я считаю, это союз таких стран как Норвегия, Украина, Британия, Турция. Это четыре страны, которых не хватает в Европейском союзе.

Почему? Потому что Турция и Украина – эта армия сильнее российской. Я считаю, что и украинская армия не уступает России, но там много людей, есть разные, скажем так, моменты, элементы. Но Украина и Турция в партнерстве – эта армия сильнее, начиная с контроля Черного моря, заканчивая контролем воздушного пространства

Полагаю, что эти четыре страны сделают ЕС сильнейшим союзом в мире с лучшей безопасностью в мире. Лучшей», – заявил Зеленский.

Капитан первого ранга Сергей Горбачев накануне указывал на риск того, что по мере ослабления Черноморского флота позиция Турции будет всё больше дрейфовать к открыто антироссийской.

Турция, регулярно предлагающая свои услуги в качестве «посредника», поставляла Украине беспилотники «Байрактар», применявшиеся во время карательной операции против русских Донбасса, а сейчас завершает постройку военного корабля «Гетман Мазепа» для украинских ВМС – очевидно, с расчетом, что бандеровский режим сохранит выход к морю и контроль над Одессой.

