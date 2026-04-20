А вот и сделка: Трамп начал гибридно давить на Украину, усиливая военную мощь России – Бортник
Продление Вашингтоном еще на месяц отмены нефтяных антироссийских санкций – это очень неприятный сигнал для Киева.
Об этом в эфире канала киевского Института политики заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению эксперта, таким образом Трамп пытается погасить панику на энергетических рынках, особенно Юго-Восточной Азии, для которой важна российская нефть.
Кроме того, он тревожится, что таким образом усиливаются военные возможности России.
«И как бы это не было гибридной формой давления США на Украину с целью выбить из Зеленского согласие на мирный план Трампа, который предусматривает вывод украинских войск из Донбасса.
Кирилл Дмитриев договаривался о новом ослаблении санкций. Даже министр финансов США был крайне удивлён. Он за 12 часов до до новых постановлений сказал, что нет, такого в жизни не будет и такое не планируется. Через 12 часов эти санкции были сняты. Это означает, что решение принимал Трамп, что решение принимается на самом высоком уровне.
И как бы это временное не стало постоянным, как бы это не было элементом тайного российско-американского сговора таким способом ослабления санкций, возвращения России на мировые рынки и элементом тайной или неформальной американо-российской сделки», – опасается Бортник.
