Вучич об «введении» виз: «Хотят получить поддержку России перед выборами любыми путями»

Президент Сербии Александр Вучич опроверг появившиеся в СМИ утверждения о том, в кулуарах сербской власти обсуждается вопрос отмены визового режима с Россией ради соответствия нормам ЕС.

«Я слышу об этом впервые. Я позвонил (председателю Народной скупщины – ред.) Ане Брнабич, и узнал, что в парламенте по этому вопросу ничего не голосовали. В этом нет ничего правдивого. Боюсь, многие рассчитывают получить поддержку от Российской Федерации в любой форме перед выборами, поэтому они пытаются говорить о Сербии только самое худшее. Это не первый раз», – заявил Вучич в эфире телеканала ТВ «Прва».

Он заверил, что о подобном сценарии не было никаких разговоров в сербских элитах, и он даже не рассматривался.

«Такого решения не будет. Даже если кто-то его примет, оно будет немедленно отменено», – сказал президент Сербии.

Ранее в интервью «Известиям» председатель Комитета по делам диаспоры и сербов в регионе Народной скупщины, лидер оппозиционной партии «Мы – Голос Народа» Драган Станоевич заявил о том, что официальный Белград рассматривает возможность отмены безвизового режима с Россией в качестве одного из условий вступления в Европейский союз. При этом даже он признал, что такой шаг маловероятен, поскольку народ Сербии воспримет подобный шаг резко отрицательно.

Заявление Станоевича получило большой резонанс в первую очередь в российском информационном пространстве.