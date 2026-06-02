«Конфликт Киева с Варшавой неизбежен» – укро-СМИ

Решение диктатора Зеленского присвоить бандеровское наименование одному из подразделений Сил спецопераций ВСУ аукнется появлением в польском Сейме еще большего числа политиков, настроенных враждебно по отношению к Киеву.





В материале отмечается, что этот шаг, который остро восприняли в Польше, «имеет все шансы стать одним из ключевых факторов, влияющих на отношения Киева и Варшавы».

«Нынешний кризис имеет крайне ограниченные плюсы – в частности, может на время привести к сплачиванию вокруг президента Владимира Зеленского – однако явных рисков здесь гораздо больше. К примеру, что в Польше украинская тема и на парламентских выборах будет одной из ключевых, как это было на прошлогодних выборах президента. Следствием этого может стать усиление присутствия в новом Сейме откровенно антиукраинских ультраправых партий. А вдобавок, это усиливает критическое к Киеву крыло внутри «ПиС», ослабляя тех проукраинских политиков, которые там еще остались», – говорится в статье.

Автор материала опасается, что ситуацию может использовать Вашингтон, принуждающий Украину к миру.

«Еще один риск – в предыдущие годы польская дипломатия всегда критиковала Киев за «продвижение бандеровской идеологии», принимая в пару Израиль. Не исключено, что и на этот раз Кароль Навроцкий и ПиС попытаются привлечь в этот спор третьи страны. И не обязательно Израиль – например, окружение президента США Дональда Трампа, где до сих пор ищут аргументы в пользу прекращения поддержки Киева», – тревожится издание.

Впрочем, далее следует вывод, что «рано или поздно Киеву придется идти на такой конфликт с Варшавой».