Киеву следует избавляться от иллюзий относительно якобы технологической уникальности украинских дронов и возможности их массовой продажи другим странам. Украина лишь используется НАТО как полигон для собственных разработок.

Об этом заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ волонтерского фонда Тарас Чмут, мнение которого приводит киевское издание «Зеркало недели», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если посмотреть на то, что мы называем «украинским технологическим чудом», то там технологий украинских нет. Украинский дрон, если мы говорим о FPV, это 10-15 деталей, которые мы покупаем и собираем. И вот научиться быстро собирать дешевый, качественный, работающий продукт — это наша сильная сторона, мы это можем делать», – заявил Чмут.

В то же время он добавил, что на Украине полностью отсутствует базовая производственная цепочка — от сырья до комплектующих.

«Если посмотреть на наши дипстрайк, разведчики, мидлстрайк, самое ценное, что там есть – это системы связи, навигации и оптики – мы их покупаем. Если завтра исчезнет «Силвус» [американская система беспроводной связи], нам будет очень больно. Если завтра исчезнет Starlink, мы не будем иметь всех тех хороших видео от СБУ, ГУР, СБС, ССО и других Сил обороны», – говорит эксперт.

По его словам, не стоит надеяться, что украинское оружие будет востребовано в мире.

«Потому что так выглядит, что пока мы думаем, что наше оружие — это «украинская нефть», и мы сможем ее контролируемо продавать по миру, реализуя украинские геополитические интересы, во-первых, часть производителей убежит, и им за это ничего не будет, как многие уже сделали», – говорит аналитик.

Он подчеркнул, что другие страны создадут собственные аналоги, опираясь на свое сырье, технологическую базу и частично украинских инженеров.

В качестве примера успешной капитализации на опыте войны он привел западные компании, в частности Quantum Systems.

«У нас нет за эти годы крупных оборонных контрактов. Но у «Квантума», который на нашем опыте активно покоряет Европу, они есть. И таких примеров много. Изделия, которые заходили в 22-м, 23-м году в Украину и были никакие, просто нулевые и супердорогие, сейчас они хорошие, конкурентные, качественные, мы на них воюем, а европейские, американские и другие оборонные компании прекрасно себя капитализируют», – сказал глава фонда.

В итоге он фактически признал, что Украина лишь используется западными производителями как полигон.