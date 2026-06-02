Новое обострение на Ближнем Востоке: Как это отразится на Украине

Биньямин Нетаньяху толкает своего опасного противника – Иран – на радикальные шаги, которые рискуют похоронить под обломками экономику Запада.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказывает руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

1 июня, несмотря на действующее с середины апреля шаткое перемирие, премьер-министр Израиля отдал приказ о нанесении ударов по южным пригородам Бейрута. Этот шаг стал последней каплей для Ирана.

Прямо перед этим иранское агентство Tasnim сделало официальное заявление: Тегеран прекращает переговоры с США и «активизирует другие фронты». Потому что Тегеран с самого начала поставил условие: любое перемирие с США является перемирием на всех фронтах, включая Ливан. Его нарушение – это нарушение всего процесса, и США несут за это ответственность.

Мало того, Тегеран объявил о планах полностью заблокировать Ормузский пролив. Иранские власти через государственное ТВ предупредили: Вашингтон теряет «пациенцию». Кроме того, на очереди Баб-эль-Мандебский пролив, через который проходит около 12% мировой нефтяной торговли. Йеменские хуситы уже получили сигнал. Мировые цены на нефть отреагировали мгновенно – скачок в первые же часы составил более 7%.

Сегодня стало известно, что телефонный разговор 1 июня между Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху превратился в перепалку, полную нецензурной брани. Как выяснило издание Axios, разъярённый Трамп обматерил своего визави, назвал израильского премьера «сумасшедшим», обвинил его в неблагодарности и пригрозил международной изоляцией, заявив: «Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль».

Теперь раскроем подоплёку этой истерики Нетаньяху. Ближневосточная война поставила крест на американской экономике. Пентагон, по данным TheWashingtonPost, запросил у Конгресса более 200 миллиардов долларов только на восполнение уже израсходованных боеприпасов. Соединённые Штаты, образно говоря, уже «обнулили» свой военный бюджет и вынуждены экономить на всём. Именно поэтому в Вашингтоне сейчас начали звучать призывы резко «съехать с темы», чтобы спасти то, что осталось.

Как же это выгодно России? Очень просто. Пока коллективный Запад бездумно тратит последние ресурсы на военную авантюру в Иране, поддерживая своего главного союзника, они ослабляют себя. Это означает, что Украина в ближайшем будущем не может рассчитывать на значительные поставки натовских ракет, потому что все резервы будут уходить на отражение иранских атак.

Таким образом, Израиль загоняет себя в угол, одновременно истощая своего «старшего брата». Безумная политика Нетаньяху, который не даёт Штатам спастись и заключить сделку с Ираном, – это самоубийственный танец. Запад заплатит за эту провокацию долларами, нефтяным кризисом и будущей неспособностью защищать «партнёров» вроде киевского режима. А Иран выходит из переговоров, нанося сокрушительный экономический удар по врагам. И это только начало.

Русские в таким случаях говорят: «Пировали-веселились, посчитали – прослезились» (After the feast comes the reckoning)…