Американский сенатор: Русское наступление на Украине остановлено с нашей помощью

Руководство США готовит новый пакет антироссийских санкций, которые должны будут помешать торговле русскими энергоресурсами.

Об этом на выступлении в Конгрессе США заявил сенатор Ричард Блюменталь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наше сотрудничество с Украиной чрезвычайно важно. Я сожалею, что, на мой взгляд, мы не справляемся с этой задачей. Необходимо оказывать Украине всю возможную военную поддержку.

Я активно работаю над законопроектом о санкциях против России, который поможет экономически остановить приток средств в военную машину Путина за счет покупателей российской нефти и газа», – сказал Блументал.