Трамп цинично кинул весь мир, кроме Китая – американский дипломат

Елена Острякова.  
20.05.2026 18:22
  (Мск) , Москва
Весь мир следил за визитом президента США Дональда Трампа в Китай с ужасом.

Об этом бывший посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила в интервью знаменитому бывшему пресс-секретарю Белого Дома пресловутой Джен Псаки на телеканале DRM News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Весь мир наблюдал за поездкой Трампа в Китай, и все затаили дыхание, потому что знали, что результат этой поездки не сулит ничего хорошего. Они ждали, что будет дальше. Представьте себе, что думали жители Тайваня, все наши друзья в России и Европе», – сказала Томас-Гринфилд, не уточнив кого считает российскими друзьями США.

Она сослалась на свои беседы с лидерами африканских государств, которые признались, что глядя на политику Трампа, вынуждены отдать предпочтение Китаю.

«Я думаю, что и русские следили за этим очень внимательно, потому что, Россия и Китай раньше были друзьями без границ. Они были как братья и поддерживали очень тесные связи друг с другом.

Теперь Китай играет в очень интересную игру, и Трамп говорит о вещах, которые могут вызвать у русских дискомфорт. Таким образом, мы видим, что все пешки на шахматной доске чувствуют себя некомфортно», – сказала Томас-Гринфилд.

