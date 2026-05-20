Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжает проложенную Виктором Орбаном политику «циничного использования украинской уязвимости для получения собственных политических дивидендов»

Об этом говорится в сюжете львовского канала «ZaxidNet», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместо того, чтобы помогать Украине деньгами, оружием, отправлять на обучение своих военных, мы видим, как всё это время Венгрия пыталась быть на стороне России, не вкладывая ни копейки в нашу оборону, фактически финансируя агрессора. Потому что экономика страны критически полагается на дешёвые российские энергоносители, за которые всегда платят кровью.

Сам Петер Мадьяр после победы выступал за то, чтобы сохранить прагматические отношения с Россией. Прикрываясь географией, энергетической зависимостью, он себе эту лазейку оставляет, а значит, продолжает финансировать нашего врага.

Более того, новое правительство продолжает саботировать жизненно важные для Украины инициативы. Мадьяр публично заявляет, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС, аргументируя тем, что якобы наша страна воюет – и у нас есть определённые проблемы», – вещала пропагандистка.