Применение ТЯО уже не является табу для России – постпред Полянский
В российском обществе всё чаще говорят о необходимости применении ТЯО против тех стран ЕС, которые фактичекски участвуют в войне против России.
Об этом в интервью норвежскому политологу Глену Дизену заявил постпред России в ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«В России идея применения тактического ядерного оружия больше не является табу, и многие люди разделяют эту точку зрения. Это заметно, но такие идеи пока не исходят из кругов, принимающих решения по тем или иным вопросам.
В этом большая разница между экспертным сообществом и кругами, принимающими решения. Но изменения заметны, потому что многие люди действительно, так сказать, разочарованы», – сказал Полянский.
«Многие говорят, что они [страны Евросоюза] уже ведут войну против России напрямую, уже убивают российских солдат, уже участвуют в атаках на российскую гражданскую инфраструктуру.
«Так чего же мы ждем?». Этот вопрос все чаще звучит все громче. Так что это еще одна причина, по которой я не стал бы исключать ни один из возможных сценариев.
Ну, если только наши европейские соседи не проявят благоразумие, то я думаю, ситуация может ухудшиться в любой момент», – подытожил дипломат.
English version :: Читать на английском Применение ТЯО уже не является табу для России – постпред Полянский
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: