Укро-эксперт: Трамп загнал себя в иранскую ловушку – Путин главный выгодополучатель

Вадим Москаленко.  
20.05.2026 21:40
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Иран, Нефть, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Россия так и останется главным выгодополучателем конфликта в Персидском заливе, пока Трамп не отважится на наземную операцию в Иране, предпосылок к которой нет.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил украинский экономист Олег Пендзин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Индия сказала, что вне зависимости от санкций – она будет покупать российскую нефть, потому что альтернативы ей сейчас нет. Я понимаю, что американцы не хотят обострять сильно отношения с Индокитаем и идут на определённые послабления. Неоднократно говорили – Путин является наибольшим выгодополучателем войны в Персидском заливе, что бы кто ни говорил.

Американцы на сегодняшний момент являются заложниками той ситуации, в которую они сами влезли. И та цена на галлон бензина, какая есть в США, это приговор Республиканской партии на следующих выборах. Для Трампа критически важно каким-то образом закончить эту войну и сбить цену на нефть на мировом рынке», – сокрушался Пендзин.

«И Китай, и Европа, и США ужасно претерпевают от блокировки Ормузского пролива. Честно говоря, у меня чёткого понимания, как выходить из этой ситуации будет американская сторона, нет.

По той простой причине, что без широкомасштабной наземной операции ситуацию в Иране не изменят. Обстрелами, прилётами ракет это сделать невозможно», – печалился укро-эксперт.

