По доносу коллаборациониста в Косово арестовали руководителей сербских учреждений здравоохранения и образования

Так называемый «министр по делам общин и репатриации Косово», сербский предатель и власовец Ненад Рашич в интервью Kosova Press обвинил местную партию «Сербский список» и президента Сербии Александра Вучича в «систематическом давлении на сербов в преддверии выборов 7 июня».

После его слов боевики «полиции Косово» произвели аресты пятерых сербов – директоров учреждений здравоохранения и образования, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Действуя в соответствии со своими служебными обязанностями и в связи с сообщениями СМИ о заявлениях министра Ненада Рашича об угрозах избирателям в муниципалитете Грачаница, были незамедлительно приняты необходимые следственные меры. По решению Государственного прокурора были задержаны пять человек, граждане Республики Косово, сербской национальности, по подозрению в совершении уголовного преступления «нарушение права избирателей на свободу выбора» в соответствии со статьей 210 ​​Уголовного кодекса», – заявила сепаратистская албанская «Главная прокуратура».

Также албанские каратели добавили, что ими якобы уже получены достаточные показания и доказательства, на основании которых есть подозрение, что задержанные лица были причастны к противоправным действиям в связи с вышеупомянутым уголовным преступлением.

То есть, по всей видимости, задержанные подверглись пыткам или психологическому давлению, и оговорили себя.

В ответ глава МВД Сербии Ивица Дачич заявил, что все лица, которые своими действиями способствовали аресту пяти сербов, директоров учреждений здравоохранения и образования Республики Сербия из центральной части Косово и Метохии, будут привлечены к ответственности и подвергнуты санкциям в соответствии с законами Республики Сербия.

Таким образом, албанские прокуроры, следователи и полицаи хотя бы не смогут свободно передвигаться через территорию Сербии, как раньше.

Параллельно власти Приштины подготовили иски против преподавательского состава Технического университета в Косовской Митровице, с целью выселения их из занимаемых вузом зданий.

Подобные репрессии происходят в рамках программы лидера сепаратистов Альбина Курти по интеграции образования сербских анклавов, где ранее действовали филиалы образовательной системы Сербии, в албанскую «систему образования Косово». С целью отрезать путь сербской общине края к высшему и средне-техническому образованию.