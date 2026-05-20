«Повторяет риторику Москвы!» – на Львов-ТВ возмущены уже новым венгерским премьером

Тарас Стрельцов.  
20.05.2026 18:59
  (Мск) , Львов
Запуск нефтепровода «Дружба» по требованию нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра оказался лишь ступенькой для следующих претензий к Киеву.

Об этом говорится в сюжете львовского канала «ZaxidNet», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Начались наши переговоры с новым премьером с того, что запустите нефтепровод «Дружба». Украина тогда пошла на уступки. Наши специалисты под российскими обстрелами починили повреждённую трубу, чтобы разблокировать те 90 млрд евро помощи от ЕС и возобновить транзит российской нефти на венгерские НПЗ, которые без этой нефти жить не могут и не хотят.

Несмотря на это, запуск нефтепровода не стал финальной целью для Будапешта, а оказался лишь ступенькой для следующих претензий.

Вместо благодарности и налаживания отношений между Украиной и Венгрией, обеспечения энергосистемы ресурсами с других европейских стран – нет, мы видим от Мадьяра новые укоры об ущемлении венгров Закарпатья», – возмущается пропагандистка канала.

«Эта тактика постоянных повышений ставок чётко копирует риторику Москвы, которая сначала говорит отдайте нам Донецк и Луганск, а потом мы озвучим все наши другие условия», – добавила укро-диктор.

