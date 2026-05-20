«Он не ездил на Украину!» – хорватский премьер обвинил президента в «пророссийской позиции»

Алексей Топоров.  
20.05.2026 20:50
  (Мск) , Загреб
Застаревший конфликт между право-консервативным хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем и лево-центристским президентом страны Зораном Милановичем в очередной раз обострился из-за кандидатуры посла Израиля.

В ходе своей гневной речи проукраинский глава правительства Хорватии припомнил своему оппоненту, кроме прочего, его позицию по Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Зоран Миланович отказался согласовывать кандидатуру посла Израиля в Хорватии из-за агрессивной и геноцидной политики этой страны на Ближнем Востоке.

После чего Пленкович потребовал от него объяснений: имеет ли тот что-то против конкретного кандидата или же занимает антиизраильскую позицию в целом. По его мнению, подобные действия президента наносят ущерб имиджу Хорватии.

«Напоминаю, что он единственный европейский президент, который, насколько мне известно, за время войны не посетил Украину.  И это пророссийская позиция, которую мы слышим от него уже много лет.

Когда же он выступает против привлечения хорватской армии к оказанию помощи Украине в рамках военной миссии ЕС, это, следовательно, фактически является антиевропейской позицией. Его позиция по НАТО также противоречит миссии НАТО, следовательно, является антинатовской позицией», – ябедничал Пленкович.

К слову сказать, ставленник реваншистской и в начале своей истории умеренно неоусташеской партии Хорватское демократическое содружество Пленкович целенаправленно занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию, видя в сербо-хорватском противостоянии параллели с русско-украинским.

В частности, он до начала СВО активно продвигал Киеву в отношении ЛДНР хорватский опыт по военной и частично мирной «реинтеграции» территории бывшей Республики Сербская Краина в Хорватию. Хорватские добровольцы массово пополняли ряды украинских нацбатов, а украинские боевики АТО проходили реабилитацию в хорватских приморских курортах.

В свою очередь, Миланович неоднократно критиковал позицию ЕС и НАТО, в состав которых входит Хорватия, в отношении Украины.

«Единственным решением этого (украинского) конфликта является вооружение всех нас, и не просто вооружение, а вступление в конфликт с Россией. И этого хорваты, немцы и голландцы с нетерпением ждут.

Это та среда, в которой мы живем, и та внешняя политика, которую мы, вероятно, должны возглавлять, но я этого делать не буду», – со свойственной ему саркастичной манерой прокомментировал он русофобские планы Запада.

