Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Застаревший конфликт между право-консервативным хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем и лево-центристским президентом страны Зораном Милановичем в очередной раз обострился из-за кандидатуры посла Израиля.

В ходе своей гневной речи проукраинский глава правительства Хорватии припомнил своему оппоненту, кроме прочего, его позицию по Украине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Зоран Миланович отказался согласовывать кандидатуру посла Израиля в Хорватии из-за агрессивной и геноцидной политики этой страны на Ближнем Востоке.

После чего Пленкович потребовал от него объяснений: имеет ли тот что-то против конкретного кандидата или же занимает антиизраильскую позицию в целом. По его мнению, подобные действия президента наносят ущерб имиджу Хорватии.

«Напоминаю, что он единственный европейский президент, который, насколько мне известно, за время войны не посетил Украину. И это пророссийская позиция, которую мы слышим от него уже много лет. Когда же он выступает против привлечения хорватской армии к оказанию помощи Украине в рамках военной миссии ЕС, это, следовательно, фактически является антиевропейской позицией. Его позиция по НАТО также противоречит миссии НАТО, следовательно, является антинатовской позицией», – ябедничал Пленкович.

К слову сказать, ставленник реваншистской и в начале своей истории умеренно неоусташеской партии Хорватское демократическое содружество Пленкович целенаправленно занимал и продолжает занимать проукраинскую позицию, видя в сербо-хорватском противостоянии параллели с русско-украинским.

В частности, он до начала СВО активно продвигал Киеву в отношении ЛДНР хорватский опыт по военной и частично мирной «реинтеграции» территории бывшей Республики Сербская Краина в Хорватию. Хорватские добровольцы массово пополняли ряды украинских нацбатов, а украинские боевики АТО проходили реабилитацию в хорватских приморских курортах.

В свою очередь, Миланович неоднократно критиковал позицию ЕС и НАТО, в состав которых входит Хорватия, в отношении Украины.