Украинцы мстят сегодня русскоязычным за якобы унижения, которые испытывали в СССР.

Об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявила экс-глава комиссии по стандартам государственного языка, профессор Национальной академии СБУ Орыся Демская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая заметила, что есть такого рода аргумент: сегодняшняя насильственная украинизация – это ответ на якобы угнетение «мовы» в прошлом, чтобы русские почувствовали то, что раньше украинцы.

«Не без этого, но чему научили, то и имеете. Весь советский период украинцев учили, как себя вести. И они наконец научились. Если сейчас тем, кто нас учил, это не нравится, то посмотрите в зеркало. Очень внимательно посмотрите в зеркало, потому что ваши стратегии абсолютно не отличаются от наших стратегий», – высказалась укро-профессор.

Впрочем, она тут же попыталась оправдаться, мол, якобы не считает такую стратегию правильной.

«Когда-то язык-жертва – украинский и язык-палач – русский поменялись ролями. Жертва стала палачом, палач стал жертвой. Это мы сейчас как модель берем, потому что так не есть, так не есть на самом деле», – спохватившись, что сболтнула лишнего, добавила нацистка.

Отметим, что никогда не издавалось столько книг на украинском языке, сколько в советский период – в том числе, и в «незалежной».