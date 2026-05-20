Профессор академии СБУ: «Мы с радостью стали палачами русского языка»

Игорь Шкапа.  
20.05.2026 18:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 542
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцы мстят сегодня русскоязычным за якобы унижения, которые испытывали в СССР.

Об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявила экс-глава комиссии по стандартам государственного языка, профессор Национальной академии СБУ Орыся Демская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы мстят сегодня русскоязычным за якобы унижения, которые испытывали в СССР. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая заметила, что есть такого рода аргумент: сегодняшняя насильственная украинизация – это ответ на якобы угнетение «мовы» в прошлом, чтобы русские почувствовали то, что раньше украинцы.

«Не без этого, но чему научили, то и имеете. Весь советский период украинцев учили, как себя вести. И они наконец научились. Если сейчас тем, кто нас учил, это не нравится, то посмотрите в зеркало. Очень внимательно посмотрите в зеркало, потому что ваши стратегии абсолютно не отличаются от наших стратегий», – высказалась укро-профессор.

Впрочем, она тут же попыталась оправдаться, мол, якобы не считает такую стратегию правильной.

«Когда-то язык-жертва – украинский и язык-палач – русский поменялись ролями. Жертва стала палачом, палач стал жертвой. Это мы сейчас как модель берем, потому что так не есть, так не есть на самом деле», – спохватившись, что сболтнула лишнего, добавила нацистка.

Отметим, что никогда не издавалось столько книг на украинском языке, сколько в советский период – в том числе, и в «незалежной».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Профессор академии СБУ: «Мы с радостью стали палачами русского языка»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить