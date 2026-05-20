Руководящие должности украинских конструкторских бюро десятилетиями раздавались бездарным родственникам политиков и жадным коррупционерам.

Об этом в беседе с объявленным в розыск за призывы убивать российских журналистов киевским политологом Юрием Романенко заявил авиаконструктор Анатолий Вовнянко, участвовавший в создании советских самолетов «Руслан» и «Мрия», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кто мог у нас сделать новый самолёт? У нас тогда «Антонов» и вся авиационная отрасль подчинялась Минпромполитики. Им командовал Владимир Шандра, дальний родственник Ющенко, владелец какого-то рубероидного завода на Западной Украине. Первый его зам тоже никакого практического опыта не имел, не смог бы показать даже где собачья будка. И все замы были такими же людишками. И два человека с «Антонова» – Владимир Ковтун без авиационного образования. И Валера Иванов, который попал по квоте – и его нельзя было уволить. А в 2015 году Порошенко поставил своих – Гвоздёва, а тот взял в заместители Семивойника, производителя одноразовой посуды. Этот Семивойник говорил, что достроит вторую «Мрию», такой уровень у чиновников был. Он и остался, они сегодня тоже какие-то неполноценные. А Ющенко говорил, что зачем нам эти наши самолёты, мы будем закупать Боинги», – вспоминал Вовнянко.

Он подчеркнул, что, как минимум, со времён Ющенко все самые «хлебные» должности в «Антонове» покупались за крупные взятки, а честных инженеров отстраняли.