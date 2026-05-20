Русский дроновод: Только Си Цзиньпин решает – воевать Украине или капитулировать

Елена Острякова.  
20.05.2026 19:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 593
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Остановить российско-украинский конфликт может только Китай.

Об этом российский политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Остановить российско-украинский конфликт может только Китай. Об этом российский политолог и разработчик оптоволоконных дронов...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Парадоксальным образом судьба российско-украинского военного конфликта целиком находится в руках председателя Си. Никакой Трамп ничего остановить не может, а вот Си может по одной простой причине: даже те беспилотники, которые сейчас производятся в Европе, производятся в значительной степени из китайских комплектующих.

Зная технологический процесс изнутри, как производитель дронов я ответственно заявляю, что некоторые компоненты Европа заместить просто не сможет. Тут дело не столько в количестве денег, которые нужно инвестировать, сколько во времени, которое нужно потратить на разворачивание соответствующих производств», – сказал Чадаев.

Он считает маловероятным, что Китай прекратит поставки комплектующих в Европу, поскольку Пекин предпочитает «зарабатывать на обеих сторонах, поставляя детали в гигантских объемах на многие миллиарды, причем, не рублей».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Русский дроновод: Только Си Цзиньпин решает – воевать Украине или капитулировать

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить