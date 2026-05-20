Русский дроновод: Только Си Цзиньпин решает – воевать Украине или капитулировать
Остановить российско-украинский конфликт может только Китай.
Об этом российский политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Парадоксальным образом судьба российско-украинского военного конфликта целиком находится в руках председателя Си. Никакой Трамп ничего остановить не может, а вот Си может по одной простой причине: даже те беспилотники, которые сейчас производятся в Европе, производятся в значительной степени из китайских комплектующих.
Зная технологический процесс изнутри, как производитель дронов я ответственно заявляю, что некоторые компоненты Европа заместить просто не сможет. Тут дело не столько в количестве денег, которые нужно инвестировать, сколько во времени, которое нужно потратить на разворачивание соответствующих производств», – сказал Чадаев.
Он считает маловероятным, что Китай прекратит поставки комплектующих в Европу, поскольку Пекин предпочитает «зарабатывать на обеих сторонах, поставляя детали в гигантских объемах на многие миллиарды, причем, не рублей».
