Остановить российско-украинский конфликт может только Китай.

Об этом российский политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Парадоксальным образом судьба российско-украинского военного конфликта целиком находится в руках председателя Си. Никакой Трамп ничего остановить не может, а вот Си может по одной простой причине: даже те беспилотники, которые сейчас производятся в Европе, производятся в значительной степени из китайских комплектующих.

Зная технологический процесс изнутри, как производитель дронов я ответственно заявляю, что некоторые компоненты Европа заместить просто не сможет. Тут дело не столько в количестве денег, которые нужно инвестировать, сколько во времени, которое нужно потратить на разворачивание соответствующих производств», – сказал Чадаев.