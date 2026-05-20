Русскоязычные украинцы якобы с большой охотой и радостью в основном называют своим родным языком украинский.

Об этом в Украинском кризисном медиа-центре заявила экс-глава комиссии по стандартам государственного языка, профессор Национальной академии СБУ Орыся Демская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укро-профессор говорит, что русский язык играет на Украине много ролей, одна из которых «русскоязычный украинец, для котрого Украина – очень большая ценность» и спокойно общается на двух языках.

«И когда вы такого украинского русского спросите, какой язык официальный, это всегда будет украинская мова. Какой язык государственный? Какой язык главный? Это всегда будет только украинский. При том, что русский – язык его матери, семейный, первый», – уверяет профессор.

Далее, она перешла к более уничижительным эпитетам в адрес русского языка, назвав их «прекрасным списком»

«Язык оккупации, язык колонизации, язык войны, язык преступления, язык Русского мира», – заявила русофобка.

Она признала, что русский можно считать языком международного общения, но при этом утверждает, что в международном индексе счастья страны, использующие русский, находятся в самом низу. Кроме того, было сказано, что русский язык не прижился в Финляндии.