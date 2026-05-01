Вучич: Мы не допустим Косово в НАТО, проведя важные учения с НАТО

Сербские журналисты спросили президента Александра Вучича, чем ответит Белград на инициативу трёх американских конгрессменов, которые предложили включить в НАТО захваченное албанскими сепаратистами Косово.

В ответ сербский президент в очередной раз продемонстрировал умение за витиеватыми формулировками уходить от конкретного ответа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вучич ответил, что сепаратистская Приштина предпринимает подобные шаги и через Хорватию, и Албанию, которые являются членами НАТО.

«Вскоре у нас пройдут важные учения с ними (НАТО). Мы ведем с ними переговоры, надеемся, что этого не произойдет. Мы будем бороться, чтобы предотвратить подобное», – ответил Вучич.

Также сербский президент напомнил, что на сегодняшний день среди отказавшихся признавать Косово – четыре страны, входящие в НАТО, и пять стран-членов ЕС.