В то время как землячества по миру проводят акции в память жертв «Одесской Хатыни», а священники всех религий служат панихиды по заживо сожженным мученикам, у их убийц — шабаш.

Куликово поле в Одессе обставлено противотанковыми ежами — не дай Бог кто-то принесет на место трагедии цветы — только шашлыки «из колорадов» жрать можно.

Довоенные фото с Куликова поля и нынешние — небо и земля: ковер из цветов и одиноко веющая укро-тряпка. Символ — здесь Украина, поэтому смерть.

Защищенные законами и оружием «одэсьци» празднуют «победу» и соревнуются, кто больнее вонзит нож в спину одесситов, чьи родные навсегда остались в выгоревших коридорах Дома профсоюзов.

Больше всех в пляске на костях, как всегда, преуспел вурдалак Музычко. Да, «нацисты-лайт» не прощают ему монополию на патриотизм, нападки на русскоязычных ВСУшников и кумиров Молдаванки, антисемитизм… И только расковыривать рану 2 мая — можно! Зер гут. За такое еще и реабилитируют.

Только на этот раз у Музычко что-то сломалось — мол, «хорошо пожгли, но мало».

«Со 2 мая 2014 года я был активно вовлечен в формирование отношения к этим событиям. Я и сам часто говорил о победе украинских сил в тот день. Но все больше считаю несуразным говорить о нем как о дне победы. Это день, когда украинцы в очередной раз в истории поверили преждевременно в победу, уснули, клюнули на крючки».

Бандеровец стенает, ибо дух ненавистного ему города все равно не выветривается, как и не стираются пятна крови с асфальта на Куликовом поле. Это как Фрида и платок — его не перестанут приносить.

«Ведь что есть Одесса сейчас? Это единственный город в Украине, в котором сохранены почти все маркеры русского мира — памятники русским вождям, — возмущается недолюдок. — Это город, в котором массово раздается язык России. Это город, в котором последовательного украинца могут безнаказанно подвергнуть неприкрытым политическим преследованиям и травле сугубо за взгляды. Это город, в котором в образовании постоянно нарушается украинское законодательство, широко распространен язык России и российские нарративы. Это город абсолютного владычества москвопатриархата. Единственная настоящая цель которого — не допустить «дух Фарион» в Одессу».

Так что «массовое» ликование среди меньшинства по поводу 12-летия чудовищного преступления Украины нациста радует, но не очень. Потому что «в жертву принесли кучу ничтожных ватников, статистов — кость украинцам, чтобы ее гладить».

Кстати, Ганул так тоже считал.