Украина открыто угрожает России созданием оружием массового поражения

В украинском парламенте рассмотрят вопрос ядерной, химической и биологической защиты государства.

Об этом в эфире видеоканала «Говорит великий Львов» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат утверждает, что в России склоняются к тому, что использовали против Украины все, что могли, кроме ядерного оружия.

«Россия ничего не может изменить на поле боя, кроме как мобилизацией. И тут нам надо думать, чем ответить, если это будет… Я не хочу говорить о ядерном оружии, но мы же понимаем, с кем воюем», – сказал Костенко.

Он говорит, что сейчас в комитете находится его законопроект «относительно выделения биологической, химической и ядерной безопасности в отдельный сегмент», чтобы повысить уровень готовности государства на максимальный уровень.

«Это есть в странах НАТО, в других странах, а у нас, к сожалению, это было потеряно», – заявил депутат, явно имея в виду отсутствие ядерного оружия.

Ведущая уточнила, имеется ли в виду применения Украиной применения оружия массового поражения.