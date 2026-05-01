Сладков: Если бьём по вокзалам – значит, засекли там что-то важное

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодняшний массовый удар российских «Гераней» по Тернополю, где среди целей оказалась и железнодорожная станция, означает, что разведке удалось засечь важную активность врага.

Это следует из рассказа военкора Александра Сладкова в его видеоблоге, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Удары наносятся. Можно шарахнуть по узловым станциям, но дело в том, что гораздо больший ущерб будет принесён и станции, и коммуникациям противника, если там будет находиться, скажем, эшелон с личным составом, который едет на фронт для того, чтобы заменить больных и раненых военных. Хотя ротации ВСУ сейчас не предусмотрено. А если там эшелон с боеприпасами, с западными советниками, с западными бойцами, которые едут поддержать Украину на поле боя. Вот тогда это вообще хорошо», – сказал Сладков.

«Поэтому просто шарахнуть по узлу железнодорожному — это одно, а получить стойкие разведданные, подтверждённые из нескольких источников, и потратить ракеты, а ракеты всегда дорого стоит, потратить ракеты, беспилотники, организовать эту атаку. Это же не просто швырнуть гранату в ту сторону. Нет, это же всё готовится. И прорыв линии ПВО противника, и подавление средств ПВО, подавление средств, которые помешают нанести больший урон. Посмотреть, что там с эвакуацией у них, посмотри, что там с технической поддержкой, которая в случае налёта нашего будет пытаться растащить железнодорожные составы. Как-то вытащить на безопасное расстояние. Нет, это всех нужно прихлопнуть сразу. Поэтому, ну, удары проводятся, осуществляются. Мы же не можем очередями бить ракетами, это контрпродуктивно», – добавил военкор.

Читайте также: Украина выпрашивает у США локомотивы взамен уничтоженных Россией