Доллар по 80 выведет Украину из войны – киевский политтехнолог
Самым главным фактором, способным принудить Киев к прекращению войны, является финансовый.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Предпосылка одна – это деньги, которых у Украины нет. И то, что дают, большая часть останется у европейцев. В бюджет Украины зайдет 30 миллиардов, но это не закрывает дефицит. Буквально вопрос банкротства.
Ну, запустят печатный станок, начнут проседать выплаты военным. Одно дело, когда ты получаешь 100 тысяч или, как предлагают поднять до 250, при курсе гривны 43 за доллар. Другое дело, если случится квантовый скачок, когда курс доллара пригнет до 80. Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу», – сказал политтехнолог.
По его мнению, в этой ситуации для Украины «может просто рухнуть тыл, когда государство, по сути, банкрот».
«Здесь же и второй момент: не только бюджетный дефицит, но и колоссальный дефицит внешнего торгового баланса – минус 15 миллиардов. То есть Украина покупает [за границей] на 15 миллиардов больше, чем продает. А это валюту надо где-то находить. Есть золотовалютные резервы, но их потихонечку проедают. Поэтому предпосылки [завершения войны] пока я вижу финансово-экономические», – резюмировал Золотарев.
English version :: Читать на английском Доллар по 80 выведет Украину из войны – киевский политтехнолог
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: