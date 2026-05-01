Доллар по 80 выведет Украину из войны – киевский политтехнолог

Самым главным фактором, способным принудить Киев к прекращению войны, является финансовый.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Предпосылка одна – это деньги, которых у Украины нет. И то, что дают, большая часть останется у европейцев. В бюджет Украины зайдет 30 миллиардов, но это не закрывает дефицит. Буквально вопрос банкротства.

Ну, запустят печатный станок, начнут проседать выплаты военным. Одно дело, когда ты получаешь 100 тысяч или, как предлагают поднять до 250, при курсе гривны 43 за доллар. Другое дело, если случится квантовый скачок, когда курс доллара пригнет до 80. Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу», – сказал политтехнолог.