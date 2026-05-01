Доллар по 80 выведет Украину из войны – киевский политтехнолог

Игорь Шкапа.  
01.05.2026 23:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 577
 
Дзен, Украина, Экономика коллапса


Самым главным фактором, способным принудить Киев к прекращению войны, является финансовый.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Предпосылка одна – это деньги, которых у Украины нет. И то, что дают, большая часть останется у европейцев. В бюджет Украины зайдет 30 миллиардов, но это не закрывает дефицит. Буквально вопрос банкротства.

Ну, запустят печатный станок, начнут проседать выплаты военным. Одно дело, когда ты получаешь 100 тысяч или, как предлагают поднять до 250, при курсе гривны 43 за доллар. Другое дело, если случится квантовый скачок, когда курс доллара пригнет до 80. Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу», – сказал политтехнолог.

По его мнению, в этой ситуации для Украины «может просто рухнуть тыл, когда государство, по сути, банкрот».

«Здесь же и второй момент: не только бюджетный дефицит, но и колоссальный дефицит внешнего торгового баланса – минус 15 миллиардов. То есть Украина покупает [за границей] на 15 миллиардов больше, чем продает. А это валюту надо где-то находить. Есть золотовалютные резервы, но их потихонечку проедают. Поэтому предпосылки [завершения войны] пока я вижу финансово-экономические», – резюмировал Золотарев.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Доллар по 80 выведет Украину из войны – киевский политтехнолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить