Не сметь трогать Трампа! – штаб «Новых людей» наложил табу на критику президента США
Российские эксперты не должны критиковать Дональда Трампа.
Об этом в интервью блогеру Луке Ебкову заявил работающий на штаб либеральной партии «Новые люди» политтехнолог Евгений Минченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп для России – это шанс. Но его надо уметь готовить. Я думаю, что сейчас его умеет готовить Кирилл Дмитриев, но дело в том, что поведение Трампа зависит от большого количества факторов, как рациональных, так и иррациональных.
И самое худшее, что сейчас можно сделать – это пытаться усилить негативную часть его иррациональной части психики. Негативную часть в наших СМИ усилить», – сказал Минченко.
«Сейчас, когда пошла волна от людей, которые в том числе пытаются себя позиционировать как представители власти или интеллектуальной обслуги власти, в стиле «оказался наш отец не отцом, так сукой» – они или понимают, и они вредители, или они не понимают, и тогда они некомпетентны.
Ведь всё это собирается в мониторинге и кладётся на стол Трампу: типа, тебе рассказывают, что русские готовы с нами договариваться, что-то обсуждать, а вот смотри, близкие к власти люди тебя костерят и лично оскорбляют. Вот они какие двуличные.
Ну зачем это нужно? В том числе переход на личные оскорбления. Ну заяви ты себя как оппонента Путину, и критикуй Трампа. А если ты говоришь, что я голос Путина, и Трампа при этом поносишь, причем именно в формате личных оскорблений – это саботаж переговорного процесса, по сути дела, предательство.
У нас всё очень тонко там. Может, договоримся, может, не договоримся. Даже если нам говорят «не договоримся», тогда надо тянуть время», – предлагает стратег системных либералов.
